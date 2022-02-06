تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل جوالات «تدريب المحليات» بمقرات نوابها

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دوت الخليج

تدريب المحليات من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفي هذا الصدد تواجد نادي مدربي التنسيقية، هذا الأسبوع بدائرة النائبة هيام الطباخ، عضوة مجلس النواب بدائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ٣ أيام بشكل مكثف.

وتضمن التدريب عدد من المواضيع الهامة، حيث افتتح التدريب النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ بمحاضرتين بعنوان الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية، وفي اليوم الثاني قدم النائب اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدريب بعنوان إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية. واختتم البرنامج في اليوم الثالث الدكتور أنور إسماعيل عضو التنسيقية، حيث قدم تدريباََ عن مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين.

يذكر أن النائبة هيام الطباخ، قد أعلنت من قبل عن الدورة التدريبية وفتحت باب التسجيل للراغبين وتلى هذا مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي حيث حضر من نادي مدربي التنسيقية النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، الأستاذ أسامة هشام، والأستاذ أحمد حسام، ومن لجنة التنظيم الأستاذ أحمد مبارك و الأستاذ يوسف عوض ومن أعضاء التنسيقية النائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ والأستاذ مؤمن السيد .