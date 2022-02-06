/677678/محلل-اقتصادى-سعر-بنزين-92-ارتفع-بنسبة-13--فقط على-الرغم-الجوائح-الاقتصادية-بالعالم

قال محمد نجم المحلل اقتصادى، ان لجنة التسعير التلقائى للوقود بدأت عملها فى اكتوبر 2019 وقبل جائحة كورونا بعدة اشهر فقط ، مشيرا الى ان اللجنة اصدرت قرار فى ابريل 2020 بخفض سعر الوقود 25 قرش .

دوت الخليج

وصرح محمد نجم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من مصر المُذاع على قناة سى بى سى، انه منذ ابريل 2020 وعلى الرغم من كل التحديات والكواراث الاقتصادية التى حدثت فى العالم ارتفع سعر بنزين 92 بنسبة 13 % فقط، متركزا على بنزين 92 لانه الوقود الاكثر استخدما من السيارات الملاكى فى مصر .

تثبيت سعر السولار يعكس الرؤية الاجتماعية للدولة

وأوضح محمد نجم ان تثبيت سعر السولار يعكس الرؤية الاجتماعية بشكل عام وهو ان الدولة لها دور اجتماعى وبعد انسانى غير هادف للربح، مشيرا الى البعد العالمى وهو مرور العالم بمجموعة من الجوائح الاقتصادية كما سماها صندوق النقد الدولى، فأزمة كورونا هى ليست جائحة صحية فقط ولكن اقتصادية ايضا، مؤكدا ان سعر برميل البترول هو احد هذه الأزمات الاقتصادية الضخمة والتى ازداد من 30 دولار فى ابربل 2020 ووصل الان الى 90 دولار.

ازمة كورونا

واضاف انه من المحتمل ووفقا للمؤشرات العالمية ان يزيد سعر برميل البترول لاكثر من 100 دولار اذا اندلعت أزمة شرق اوروبا وأرمة مضيق هرمز وباب المندب وأزمة بسن امريكا والصين فى بحر الصين الجنوبى، مؤكدا ان تلك الازمات لها تأثير على سعر برميل النفط وعلى التجارة العالمية .

وأكد على ان أزمة جائحة كورونا أدت الى ازمة اقتصادية على العالم كله، مشيرا الى سعر الجالون التى تضاعف فى كاليفورنيا بنسبة 100% وازداد من 2.5 دولار الى 5 ونص دولار، مؤكدا على ان نسبة زيادة 13% لسعر بنزين 92 يعتبر نسبة زيادة ضئيلة جدا بالرغم من ان السعر العالمى تضاعف بنسبة 100%.