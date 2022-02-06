/677685/وزير-الخارجية-يلتقي-نظيره-الصومالي-على-هامش-اجتماعات-قمة-الاتحاد-الإفريقي

دوت الخليج

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري حرص خلال اللقاء على تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لاستقرار الأوضاع في الصومال، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهو ما تتطلع معه مصر إلى سرعة توافق مختلف الأطراف الصومالية على استكمال كافة الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، الأمر الذي من شأنه دعم مسيرة البناء والاستقرار في الصومال الشقيقة.

الترتيبات الخاصة ببعثة الاتحاد الإفريقي بالصومال

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن وزير الخارجية أبرز خلال اللقاء أهمية استناد الترتيبات الخاصة ببعثة الاتحاد الإفريقي بالصومال AMISOM فيما بعد ٢٠٢١ إلى مقاربة شاملة لا تقتصر على الأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل تمتد لتشمل بناء مؤسسات الدولة وإعادة الاعمار والاقتصاد والتنمية، منوهاً في هذا الصدد باستضافة مصر الشهر الماضي لخلوة لكافة الأطراف والشركاء الاقليميين والدوليين حول ترتيبات ما بعد ٢٠٢١ في الصومال، حيث ساهمت الخلوة في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف حول التصور الذي سوف تستند إليه المشاورات المقبلة في هذا الخصوص.