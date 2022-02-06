/677695/سعد-الصغير-ليس-الأول-فنانين-قدموا-شخصية-سيدة-في-أعمالهم-بشكل-كوميدي

تحدى عدد من نجوم الفن طبيعتهم وقدموا دور سيدة في أعمالهم بشكل كوميدي، وأغلبهم أجادوا تجسيد تلك الشخصية، ولكن نظرًا لأننا بمجتمع شرقي يفخر به الرجل بكونه ذكر فنجد أن من يلعب تلك الأدوار يُشن عليه هجومًا واسعًا ويبدأ الجمهور في السخرية منه، وكان آخرهم الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير.

ويرصد دوت الخليج في هذا الصدد أبرز النجوم الذين قدموا شخصية «ست» في أعمالهم الفنية.

سمير غانم

قام سمير غانم بدور سيدة في مسرحية «أنا لايص وأخويا هايص»، فنحن لا ننسى تلك المرأة بشعرها الغريب وملابسها العجيبة التي أداها سمير غانم على خشبة المسرح، و تدور أحداث المسرحية حول توأم نوح وآدم، الأول عاش طوال عمره بأمريكا والثاني شاب فقير عاش في أحد أحياء مصر الشعبية. تحكي المسرحية عن الأخ نوح الذي يعود في إجازة لمصر ليُفاجأ بأن له شقيق توأم يُسمى آدم، وأنه ابن بالتبني لأبيه وأمه. يكتشف نوح الكثير عن أحوال ومشاكل الناس في مصر وأن الحي الذي يسكنه أخيه من ممتلكاته. وتأتي حواء أو دلال عبدالعزيز لتكشف لنوح هذا السر وتدعوه لزيارة أخيه الذي يتهمه الجميع بالجنون في الحارة. ويُلبي بالفعل الدعوة وبعدها يُحاول أن يقوم بهد هذا الحي لبناءه من جديد أمام معارضة شديدة من أهل الحي.

رامز جلال

فؤجى الجمهور بتقديم رامز لدور فتاة تدعى رغدة بفيلمه «رغدة المتوحشة»، وهو من تأليف لؤي السيد، وقصة علي غالب، وإخراج محمد كريم، ويشارك في بطولته مع رامز جلال كل من بيومي فؤاد وانتصار ومحمد ثروت أحمد فتحي.

محمد هنيدي

في فيلم «جاءنا البيان التالي»، قدم دور فتاة الليل بأداء مميز، لم ينسه جمهوره رغم مرور أكثر من 15 عاما على الفيلم.

هاني رمزي

لعب دور سيدة في «فيلم السيد أبو العربى»، والتي تدور أحداثه حول شاب بورسعيدى هانى رمزى، الذى يحب بنت بلده منة شلبى، ويتعرض لضغوط من والد حبيبته الذى يقوم بدوره الفنان وحيد سيف، وبعد ذلك يسافر اليونان بسبب خدعة قام بها عدوه تاجر القماش معاطى الذى يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله.

محمد سعد

«الست أطاطا» والتى قدمها محمد سعد فى فيلم "عوكل"، حيث ظهر فى هذا الفيلم بشخصيتين الأولى "عوكل" والثانية جدته أطاطا، وعاد عام 2014 وقدمها فى فيلم بعنوان "أطاطا" مع المخرج سامح عبد العزيز وتأليف محمد نبوى وسامح سر الختم.

عادل إمام

ظهر بشخصية سيدة من الفلاحين بفيلم «احترس من الخط» وهو بطولته إلى جانب لبلبة، سمير صبري، أسامة عباس، عبدالله فرغلي، عبدالسلام محمد، ليلى فهمي"، ومن تأليف شريف المنياوي، وإخراج سمير سيف، وتم عرض هذا العمل أول مرة في 25 يونيو من العام 1984.

علاء ولي الدين

كما جسد علاء ولي الدين شخصية نسائية في فيلم «الناظر» وهو من بطولة الفنان الراحل علاء ولي الدين واحدا من أيقونات الأفلام الكوميدية في السينما المصرية، وجمع الفيلم عدد كبير من الفنانين ببداية مشوارهم الفني مثل محمد سعد، أحمد حلمي كما ضم الفيلم الفنان الكبير الراحل حسن حسني والذيب كان داعما لهم في بداية مشوارهم الفني.