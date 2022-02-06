محافظ أسوان : سحب جميع المحلات والباكيات غير المستغلة بـ 14 سويقة قديمة  

جدة - نرمين السيد - أعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وشرطة المرافق بسحب جميع المحلات والباكيات الغير مستغلة بـ 14 سويقة قديمة فى العديد من الأحياء والمناطق السكنية بمدينة أسوان مشددا على ضرورة وضع أنشطة وخدمات جاذبة داخل هذه السويقات مثل الكافتيريات والمطاعم ودورات المياه العمومية ، وهو الذى يتوازى مع المصادرة النهائية لأى مضبوطات خاصة بالإشغالات أثناء تنفيذ حملات إزالتها لتحقيق المواجهة الحازمة لإنتشار الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية وداخل المناطق السكنية.





جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية التى قام بها محافظ أسوان اليوم والتى شملت مناطق المحمودية والشيخ هارون بمدينة أسوان، وقد رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مسئولى شرطة المرور والمرافق والمحليات.

وأمر المحافظ برفع عدد من الإشغالات بشكل فورى أثناء تواجده ، كما أعطى مهلة أسبوع لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لإشغالات بعض المحلات أوالتى لها بروز وخروج عن خط التنظيم، أو الواقعة على الأرصفة، مع تحويل أصحابها فى حالة عدم التنفيذ إلى النيابة العسكرية موجهاً إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات المخلفات بين العمارات السكنية، بجانب إيجاد حلول سريعة لأى طفح للصرف الصحى، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء والقيام برفع كفاءة حديقتى الشيخ هارون والجيش بتركيب الأسوار وأعمدة الإنارة والبرجولات الخشبية والمشايات ، فضلاً عن زيادة المسطحات الخضراء والتشجير لخلق بيئة نظيفة ومتنفس لأهالى هذه المناطق.

خلال جولته الميدانية، تفقد أشرف عطية المنطقة المجاورة لمسجد السلام للتأكد من إزالة عدد من التعديات خلف المحلات التجارية وخصوصًا أنها كانت جاءت تلبية لشكوى بعض المواطنين بالمنطقة.