وزير التعليم العالى يتابع أعمال التجديدات بمعهد تيودور بلهارس 

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، أعمال التجديدات والتوسعات بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث والمستشفى التابع له، وذلك بحضور الدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، والسادة أعضاء مجلس إدارة المعهد.





وشملت الجولة، تفقد الوزير لوحدة المناظير بالمستشفى، والعيادات الخارجية بعد تطوير الجزء الأول والثانى بها، وتجديد رعاية الباطنة بوحدة الرعاية، كما تفقد الوزير أعمال التجديدات لـ 5 غرف عمليات بنظام "الكبسول" بتكلفة 51 مليون جنيه، وقسم الجراحة، والمسالك البولية، والعلاج الاقتصادى والمجانى والتأمين بالدور الخامس.

كما شملت الجولة التفقدية قاعات معهد تيودور بلهارس للأبحاث، ومشروع تطوير شبكة الصرف الصحى، ومشروع وحدة الإطفاء والدفاع المدنى، ومشروع عزل أسطح المعهد، ووحدة كاميرات المراقبة، ومركز المعلومات، وميكنة المستشفى.

وأكد الوزير على أهمية الدور الذى يقوم به معهد تيودور بلهارس للأبحاث كواحد من المعاهد التى تعمل فى القطاعين الصحى، والبحث العلمى، خصوصًا وأن المعهد يعد من الأماكن التى تخدم المواطن المصرى من خلال نخبة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين، موضحًا مدى أهمية انعكاس ذلك على الخدمة العلاجية التى يقدمها المعهد للمواطنين.

وخلال الجولة، قدمت د. وفاء قنديل عرضًا حول كافة إنجازات المعهد خلال الأربع سنوات الماضية، مشيرة إلى تجديدات المرحلة الثالثة من العيادات الخارجية، والمعامل الخدمية، وبنك الدم، والصيدلية، والمشروعات بالمستشفى.

يذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبى بحثى تدريبى خدمى، تم افتتاحه رسميًا فى عام 1978؛ بهدف الدفع بالبحث العلمى والتطوير؛ لمكافحة وتشخيص وعلاج أفضل لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والجهاز البولى الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة، ويضم المعهد حاليًا أكثر من 20 قسمًا بحثيًا، بالإضافة إلى وحدات بحثية متخصصة؛ لخدمة البحوث والخدمة العلاجية.