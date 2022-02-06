أنطونيو جوتيريش: مؤتمر المناخ في مصر فرصة جوهرية لإفريقيا ولعالمنا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 والمُقرر عقده في مصر، يُعد بمثابة فرصة جوهرية لإفريقيا ولعالمنا.

وأوضح جوتيريش، وفي كلمة مُسجلة بالفيديو إلى أمام الدورة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة حاليا في أديس أبابا: “كوكبنا سيمضي بسرعة متجاوزا عتبة الـ 1.5 درجة مئوية إذا لم تكن تفرض جميع الاقتصادات الكبرى انخفاضات حادة في الانبعاثات خلال العقد الحالي”، مضيفا: “نحن في وضع الطوارئ ونحتاج إلى تضافر جميع الجهود. ومؤتمر الدول الأطراف COP 27 في مصر سيكون فرصة جوهرية لأفريقيا ولعالمنا.”

ويمثل جوتيريش في العاصمة الإثيوبية نائبته، أمينة محمد، والتي أجرت مباحثات مع قادة حكومات الاتحاد الأفريقي تركزت على الحاجة الماسة للسلام والأمن والشمول والعمل المناخي والحوكمة الرشيدة كضرورات لتنمية اقتصادية مستدامة في أفريقيا.

وتساهم القارة السمراء بنسبة 3% فقط من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، ولكن الإحساس بوطأة أسوأ آثار تغير المناخ يبلغ أشده في أفريقيا.

وأضاف جوتيريش: “لمعالجة الواقع المأساوي اليوم، نحتاج إلى تعزيز جذري بشأن التمويل اللازم للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدته في القارة”.

وشدد على ضرورة الوفاء بالالتزام الذي تم قطعه في مؤتمر المناخ، الذي انعقد مؤخرا في جلاسكو، بشأن مضاعفة التمويل المخصص للتكيف والبالغ 20 مليار دولار.

ودعا البلدان الأكثر ثراء إلى الوفاء بالتزام تمويل المناخ المقدم للدول النامية بقيمة 100 مليار دولار، اعتبارا من هذا العام، ومساءلة شركاء القطاع الخاص الذين قدموا أيضا تعهدات.

ووصف الأمين العام التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بأنه “أقوى من أي وقت مضى”، حيث تشكل أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة 2063 (مخطط أفريقيا لقارة سلمية ومتكاملة وأكثر ازدهارا) ركائز أساسية.

وقال إن: “الظلم ضارب بجذوره في النظم العالمية”، مشيرا إلى أن الأفارقة هم من “يدفعون الثمن الباهظ”.

وأشار إلى أن معدل التطعيم في البلدان ذات الدخل المرتفع أعلى بسبع مرات مما هو عليه في أفريقيا، قائلا إن “النظام المالي العالمي المفلس أخلاقيا قد تخلى عن بلدان الجنوب”.

وتابع: “إن اللامساواة غير الأخلاقية التي تخنق أفريقيا تؤجج الصراع المسلح والتوترات السياسية والاقتصادية والعرقية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة والإرهاب والانقلابات العسكرية والشعور بالإفلات من العقاب”.

وفيما يتعلق بالإصلاح المالي، قال جوتيريش إن الدول الأعضاء بحاجة إلى تفعيل محرك التعافي الاقتصادي من خلال إصلاح النظام المالي العالمي.

وأوضح: “تواجه أفريقيا جنوب الصحراء نموا اقتصاديا تراكميا للفرد على مدى السنوات الخمس المقبلة يقل بنسبة 75 في المائة عن بقية العالم”.