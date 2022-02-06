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/677696/نائب-محافظ-سوهاج-يبحث-تفعيل-خدمة-شهادة-المطابقة-لتوصيل-المرافق-للعقارات-ضمن-اشتراطات-البناء-الجديدة

03:48 م - الأحد 6 فبراير 2022

عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث تفعيل خدمة شهادة مطابقة أعمال البناء لتوصيل المرافق للعقارات كأحد شروط إصدار التراخيص وتوصيل المرافق ضمن اشتراطات البناء الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في هذا الشأن، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد هشام محمد عبد الوهاب، والعميد أسامة رشاد، مسئولي وحدة التراخيص بالقوات المسلحة، ونورهان صلاح مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والدكتور عمر ممدوح مشرف عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، ومديري الإدارات الهندسية، بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

أكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تلافي أية معوقات للعمل، وحل جميع المشكلات المتعلقة بتفعيل خدمة طلب شهادة المطابقة لتوصيل المرافق، لافتا إلى اهتمام الدولة بالوصول إلى أفضل السبل لضبط منظومة العمران، واستخراج التراخيص، للقضاء على البناء العشوائي، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين لتنظيم الشكل العام للمباني بكافة المحافظات ومن ضمنها محافظة سوهاج .

ناقش الاجتماع المستندات المطلوبة للحصول على خدمة شهادة المطابقة لتوصيل المرافق، ومنهجية العمل الخاصة بالخدمة، وتناول الاجتماع شرحا للنموذج الإسترشادي لطلب شهادة مطابقة المستندات، كما استعرض مديري المراكز التكنولوجية بعض معوقات العمل، والمقترحات اللازمة لتلافي تلك المعوقات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمواطنين.

ووجه " القاضي " بضرورة توعية المواطنين بالمستندات المطلوبة لاستخراج تلك الشهادة، وأهمية استكمال جميع البيانات قبل التسجيل للحصول على شهادة المطابقة.