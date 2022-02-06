النائبة أميرة العادلي تتابع سير الأعمال في بناء مستشفى بمدينة العبور«صور»

/677701/النائبة-أميرة-العادلي-تتابع-سير-الأعمال-في-بناء-مستشفى-بمدينة-العبورصور

تواصل النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعتها لاستكمال الأعمال في مشروع مستشفي العبور المركزي، وذلك لتذليل آي عقبات والتأكد من سرعة الانتهاء من الإنشاءات بالمستشفى التي تعد أكبر وأحدث مستشفى بالمدينة بقدرة استيعابية تصل لـ 220 سرير.

دوت الخليج

مشروع مستشفي العبور المركزي

وأكدت النائبة أميرة العادلي على أن الأعمال بالمشروع أوشكت على الانتهاء ومن المنتظر أن يتم تشغيل المستشفى بكامل طاقتها على النصف الأول من العام الحالي 2022.

وقد أشادت النائبة أميرة العادلي بالجهد المبذول لاستمرار زيادة معدلات الانجاز والانتهاء من تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد له ووفقا للمواصفات المطلوبة والتأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معدلات جودة في استلام الأعمال والمنشآت مع قرب الانتهاء من المشروع.

وكانت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، أوصت بتشكيل لجنة من وزارة الصحة وجهاز مدينة العبور، وبمشاركة النائبة أميرة العادلي لمعاينة موقع المستشفي والمباني وإجراءات استلام وزارة الصحة للمستشفي تمهيدا لتجهيزها للعمل في ابريل ٢٠٢٢.

جاء ذلك خلال استكمال مناقشات اللجنة للاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لإنشاء مستشفي العبور المركزي بمدينة العبور والذي تقدمت به في أكتوبر 2021 بناءا على رغبات المواطنين من قاطني المدينة والمدن المجاورة لتوفير احتياجاتهم من الخدمات الطبية بشكل لائق.