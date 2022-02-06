تحسباً لهجوم روسي.. فرنسا تسلم 3 مروحيات عسكرية لأوكرانيا لمراقبة الحدود

/677703/تحسبا-لهجوم-روسي-فرنسا-تسلم-3-مروحيات-عسكرية-لأوكرانيا-لمراقبة-الحدود

كشفت دائرة حرس الحدود الأوكرانية، اليوم الأحد، تسلمها 3 مروحيات عسكرية من فرنسا، وذلك تنفيذا لاتفاقية سبق وأن وقعتها مع أوكرانيا

دوت الخليج

وقال حرس الحدود الأوكراني، أنه تم تجهيز المروحيات من طراز إيرباص آتش 125 بنظام مراقبة إلكتروني ضوئي يسمح بمراقبة حدود الدولة، وذلك بالإضافة إلى نظام تسجيل فيديو بجودة عالية والقدرة على البث بمساعدة معدات الأقمار الصناعية "، وذلك سبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم.

مساعدة الجيش الاوكراني في التصدي لهجوم روسي

بريطانيا من جانبها كانت قد أرسلت اليوم الاحد أكثر من 100 عنصر من قواتها الخاصة إلى أوكرانيا، لمساعدة الجيش الاوكراني في التصدي لأي هجوم روسي على كييف، وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المملكة المتحدة أرسلت مجموعة من عناصر القوات الخاصة إلى أوكرانيا، على خلفية التصعيد الحالي حول هذا البلد بين روسيا وحلف الناتو.

الصحيفة البريطانية، أكدت أن وحدات القوات الخاصة البريطانية، التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، كان من بينها وحدات من الخدمة الجوية الخاصة (SAS) وخدمة القوارب الخاصة (SBS) وفوج الاستطلاع الخاص (SRR) ومجموعة دعم القوات الخاصة (SFSG) البريطانية، في أوكرانيا كمستشارين عسكريين.

مواقع متابعة الملاحة الجوية، كانت قد كشفت في تقرير صدر لها أمس السبت، عن وصول أول طائراتين إنزال أمريكية، و تحمل قوات الدعم التي تنشرها واشنطن في دول شرق أوروبا، تحسبا لأي عدوان روسي.

قوات الإنزال الجوى الأمريكية

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية أن الطائرتين الأمريكيتين، من طراز" C-17A Globemaster III"، أقلعتا من قاعدة قاعدة "فورت براج" الجوية، فى ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، وهبطتا في القاعدة الجوية الأمريكية التي توجد في فيسبادن الألمانية حيث تتولى الطائرات مهمة نقل وحدات تابعة للفرقة 82 لقوات الإنزال الجوى الأمريكية التى أعلن البنتاجون نشرها بشكل مؤقت على أراضي بولندا وألمانيا.

وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، كانت أعلنت عن تحريك 2000 جندي من الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة ، مؤكدة على نشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا إلى جانب إعادة نشر ألف جندي من ألمانيا إلى رومانيا"، وأشار البنتاجون إلى أن أي تحرك للقوات يكون بالتشاور مع الدولة المضيفة كما فعلنا مع رومانيا وبولندا وألمانيا"، معلنًا أن "نشر هذه القوات يبعث برسالة بأن واشنطن مستعدة للدفاع ضد أي عدوان".