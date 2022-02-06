/677712/أميرة-أبوشقة-تطالب-الأمم-المتحدة-باعتبار-مأساة-ريان-ويوم-وفاته-يوم-عالمي-لإنقاذ-الطفوله

تقدمت النائبة البرلمانية أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بأحر التعازي الي المملكة المغربية والي الشعب المغربي الشقيق وأسرة الطفل ريان الذي فاضت روحة الي مولاه عز وجل ، بعد جهود مكثفة من السلطات المغربية لإنقاذ الطفل إثر سقوطه في بئر بإقليم شفشاون شمالي البلاد ، موكدة أن حادثة ريان أيقظت الضمير الإنساني للعالم ، وعبرت عنه الشعوب بتضامنها مع المأساة التي عاشها الطفل لأكثر من 4 ايام في اسفل البئر ، وان مأساة ريان لابد أن نأخذ منها العبر لإنقاذ آلاف الأطفال حول العالم ، يواجهون اسوء الظروف يومياً.

دوت الخليج

وفاة الطفل ريان

واضافت ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ريان مازال حي يعيش بيننا، وان مأساته تتكرر يوميا، في اطفال مثله يواجهون ويلات الحروب و الظروف الطبيعيه الصعبه من صقيع وفقر ينهش أجسادهم النحيله، في بلادنا العربيه وجميع بلاد العالم .

ودعت أميرة ابوشقة الي اعتبار يوم وفاة ريان يوم عالمي لإنقاذ الطفوله حول العالم ، والي ضرورة تبني الأمم المتحدة والحكومات آليه متطوره ، تهدف من خلالها الي توفير الحمايه للاطفال الذين يعانون الفقر والمرض، والاستغلال الجنسي، وغيرها من الصعوبات التي يعيشها اطفال العالم ، وباتت تهدد وتقتل داخلهم ابسط معاني البراءة والحقوق الانسانيه والادميه.

وطالبت ابوشقة، وزارة التربيه والتعليم باتخاذ خطوات ايجابيه ، في التعاطي مع حادث ريان المغرب من خلال ادراج مادة " الانسانيه " في مناهج التعليم الأساسي بالمدارس المصريه ، يتم من خلالها زرع مبادئ الانسانيه في النشء .