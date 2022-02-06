البابا تواضروس يعرب عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب فى مباراته بنهائى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، داليا فايز، السفيرة المصرية الجديدة لدى دولة الكاميرون.





جاءت الزيارة بهدف التعارف قبل استلام السفيرة مهام عملها نهاية الشهر الجارى، وتمنى قداسته للسفيرة التوفيق. كما أعرب عن أمنياته كذلك بالتوفيق للمنتخب المصرى لكرة القدم فى مباراته مساء اليوم بنهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها الكاميرون فى هذه النسخة.

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