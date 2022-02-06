تجهيز 12 ناديا ومركز شباب بمراكز بالفيوم لعرض نهائى إفريقيا مجانا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، تجهيز 12 ناديا ومركز شباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بشاشات عرض، استعدادا لعرض مباراة نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، والتى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم الأحد بين منتخبى مصر والسنغال، موجها الدعوة للمواطنين لمشاهدة المباراة مجانا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.





وأضاف المحافظ، أن مراكز الشباب والأندية التى تم تجهيزها لإذاعة المباراة، تشمل مركز شباب الساحة الشعبية بمدينة الفيوم، ومركز شباب سيلا بمركز الفيوم، ومركز شباب مدينة طامية ونادى النصر بطامية، ونادى شباب إطسا ومركز شباب مدينة إطسا، ومركزى شباب مدينة سنورس وبنى عتمان بسنورس، ومركزى شباب الشواشنة وأباظة بيوسف الصديق، ومركز شباب طبهار وملعب مركز شباب مدينة أبشواى. وأكد الأنصارى، أن إذاعة مثل هذه البطولات يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن أعضاء الهيئات الشبابية، وحق الجماهير المصرية فى تشجيع ودعم منتخبها الوطنى من أجل تحقيق النصر ورفع أسم مصر عاليا وخفاقا واسعاد الشعب المصرى. ووجه المحافظ، بالتنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومديرية الشباب والرياضة، وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة بشأن التجهيزات اللازمة لإذاعة المباراة وضمان إتاحة المشاهدة المجانية لشباب وجماهير الفيوم بشكل لائق وحضارى، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين الجماهير أثناء متابعة المباراة للوقاية من فيروس كورونا.

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