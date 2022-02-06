محافظ الفيوم: تنظيم7 قوافل علاجية بيطرية مجانية بالقرى خلال فبراير الجارى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، إنه تم تنظيم 7 قوافل بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهر فبراير الجارى، لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية، وتوفير العلاج اللازم لها للحفاظ على الثروة الحيوانية، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى بالفيوم، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، والمركز القومى للبحوث.





أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، فى بيان اليوم - أنه سيتم تنفيذ برنامج القوافل العلاجية البيطرية تبعاً لجدول محدد ليستفيد منه أكبر شريحة من صغار مربى الماشية، حيث يتم تنفيذ أول قافلة بيطرية بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، وقافلة بقرية خليفة يونس التابعة لمركز طامية يوم السبت 12 فبراير، والقافلة الثالثة بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق يوم 13 فبراير.

وتابع أنه سيتم تنفيذ القافلة الرابعة بقرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا يوم الإثنين 14 فبراير، ويوم الثلاثاء 15 فبراير يتم تنظيم القافلة الخامسة بقرية منشأة سنورس التابعة لمركز سنورس، والقافلة السادسة بقرية الحامولى التابعة لمركز يوسف الصديق يوم الأربعاء 16 فبراير، وفى قرية تلات التابعة لمركز الفيوم يتم تنظيم القافلة السابعة يوم الخميس 17 فبراير.

وأضاف أن القوافل البيطرية تشمل تشخيص وعلاج الأمراض الباطنية والتناسلية والفحص التناسلى للماشية، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وعمل العمليات الجراحية، والفحص بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تدريب الاطباء البيطريين العاملين بمديريات الطب البيطرى على التقنيات الحديثة فى الفحص والعلاج.

كما تضمن القوافل عمل ندوات إرشادية لصغار مربى الماشية عن أهمية التأمين على ماشيتهم، وأساليب التغذية السليمة لها، وذلك ضمن دور معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والمركز القومى للبحوث ومشاركتهما فى خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلى والقيام بالجانب التطبيقى للبحث العلمى.