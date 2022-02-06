محافظ أسوان يدرج مركز دراو ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية، إنه تم إدراج قرى مركز دراو ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بعد موافقة القيادة السياسية ودعم الحكومة لتشهد جميع قرى مراكز المحافظة الخمس مشروعات خدمية وتنموية ضخمة تحت مظلة المبادرة الرئاسية.





جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ الاجتماع التنسيقى لمتابعة الجهود المبذولة بقرى حياة كريمة واستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى المختلفة، وذلك بحضور نائبه أحمد شعبان، وحازم عزت السكرتير العام، ومسئولى الجهات التنفيذية بقطاعات العمل العام المختلفة إلى جانب رؤساء المراكز والمدن.

وأعرب المحافظ عن شكره باسم مواطنى أسوان للرئيس السيسى على الاستجابة الكريمة لمطالب أهالى مركز دراو بإدراجهم ضمن المرحلة الحالية بعد إدارج قرى مركز أسوان أثناء زيارته للمحافظة وهو ما أثلج قلوب المواطنين وفرحتهم بهذه القرارات التاريخية.

ووجه بسرعة التسليم الفورى لأى مشروعات يتم الانتهاء منها لدخولها الخدمة بهدف تحقيق العوائد الإيجابية منها على المواطنين داخل القرى ولإشعارهم بحجم الأعمال التى تم تنفيذها ولكى يجنوا بذلك ثمارها على أكمل وجه وهو الذى يتواكب مع تحقيق أعلى نسب من الإنجاز من خلال العمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات وإعلاء شعار الإصرار على النجاح والقضاء على كافة الإجراءات الروتينية.

وكلف المحافظ المسؤولين بوحدة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية أثناء قيامهم بسلسلة الجولات الميدانية للمتابعة اليومية اللحظية لمعدلات التنفيذ بكافة المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية من أجل سرعة القضاء على كافة المعوقات التى تقف أمام مواصلة سير العمل، وتلافى أية ملاحظات أولاً بأول مع إعداد تقرير وبيان تفصيلى بالموقف التنفيذى وعرضه عليه بحيث يتضمن معدلات الإنجاز لأى مشروع والمشاكل أوالمعوقات التى تواجه للتواصل الفورى مع المستوى الأعلى بالوزارات والجهات المختصة لسرعة تنفيذها بالشكل المطلوب لتصبح أسوان بذلك من المحافظات الرائدة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية داخل كافة قرى حياة كريمة.

ووجه بالبدء فى عقد جلسات الإستماع مع الأهالى داخل قرى مركز دراو التى سيتم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة مثلما تم تنفيذه فى القرى الأخرى بباقى المراكز حتى يتسنى الوقوف على أهم وأبرز المطالب والاحتياجات لسرعة تنفيذها طبقاً للأولويات، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية بإخطار المقاولين عن تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية بضرورة إعداد ملفات بالوحدات المحلية عن كل مبنى أو منشأة خدمية تم الإنتهاء منها لإنهاء التراخيص الخاصة بها، على أن يتم إعداد محاضر لهم بدءً من منتصف الشهر الحالى فى حالة مخالفة ذلك، مطالباً بضرورة وضع لوحات تعريفية بمواقع العمل عن كافة المشروعات التى يتم تنفيذها داخل القرى لتعريف المواطنين بحجم هذه الأعمال.