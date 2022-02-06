جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات الاسلامية الأسبق، خلال الدورة المشتركة لأئمة مصر وفلسطين بتجربة وزارة الأوقاف الناجحة فى تدريب الأئمة سواء من داخل مصر أم من خارج مصر.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالله النجار: تجربة الأوقاف فى تدريب الأئمة من خارج مصر رائدة وناجحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.