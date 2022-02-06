يخوض المنتخب المصري لكرة القدم، مساء اليوم المباراة النهائية مع منتخب السنغال، فلا حديث فى الكرة المصرية والعربية والأفريقية إلا عن نهائي أمم أفريقيا الذى يجمع المنتخبين، وتدعم شركة بريزنتيشن الحضور الجماهيري في هذه المباراة نظرها لدور الجمهور الكبير في دعم المنتخب خلال مباراة الليلة، حيث يعد الجمهور اللاعب رقم واحد لأن الكل واحد خلف المنتخب المصري. وتحت شعار "ولما نقول أن الجمهور هو لاعب رقم واحد.. احنا مش بنقول شعارات"، يؤازر الجمهور المصرى بهتافاته القوية خلف المنتخب فى دوالا وجاروا وياوندى، وهو ما جعل العالم كله يتسأل عن الروح المصرية القوية في مدرجات ملاعب الكاميرون، ودفع كثيرون ليقولوا: "ايه الروح اللى تخلي المصريين يسافروا أميال يقفوا على رجلهم بالساعات في الملعب وبره الملعب.. علشان يهتفوا ويشجعوا باسم مصر؟". ويطمح منتخب مصر فى التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ33 المقامة بالكاميرون بالفوز على السنغال بعد نجاحه فى تقديم أفضل العروض فى أدوار خروج المغلوب بالفوز على كوت ديفوار والمغرب والكاميرون للوصول للنهائى. كما يسعى منتخب مصر للتكشير عن أنيابه بالتفوق على السنغال قبل مواجهتى المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 24 مارس، على أن تقام المباراة الثانية فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الكل واحد.. مفيش ألوان".. بريزنتيشن تدعم سفر الجمهور المصرى لمؤازرة الفراعنة فى نهائى أمم افريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.