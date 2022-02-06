هشام يكن في حواره لـ دوت الخليج: ماتش النهائي بتاعنا.. وجيل محمد صلاح أعاد الروح بعد غيابها.. وهذا سلاحنا أمام نجم ليفربول

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كشف هشام يكن، مدافع نادي الزمالك، والمنتخب الوطني الأول الأسبق، عن خبايا مباراة اليوم، والتي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيرة القاري السنغال، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "احتمالات كبيرة تصل 80 % للفراعنة في التتويج بالبطولة، على الرغم من قوة الخصم".

هشام يكن: عن مفاتيح مصر أمام السنغال بنهائي أمم إفريقيا ؟

وأضاف: "الدليل على ثقتي في الفريق بالتتويج بالبطول، تأتي في عدة عوامل ظهرت عليه في الفترة السابق".

أولها: عودة روح الجماعة مرة أخرى وسط لاعبي المنتخب.

ثانياً: مصر تمتلك لياقة بدنية عالية والدليل على ذلك في الثلاث مباريات السابقة، بعد توجهه للوقت الإضافي وبدون خلل في أي مركز.

ثالثاً: الروح المعنوية سر التتويج بالبطولة للفراعنة.

هشام يكن: عن أداء المنتخب مع كارلوس كيروش في بداية البطولة ؟

قال: "الأداء السيئ للمنتخب في بدياة البطولة، جاءت غصب عنه، بسبب بعض المراكز".

وزاد: "تغيرات كارلوس كيروش في بداية البطولة لم تتم الإتاحة له فيها بشكل فني".

هشام يكن: عن سؤاله عن مصطفى محمد وغيابه عن التهديف ؟

قال هشام يكن: "ثقتنا في اللاعبين كبيرة، وغياب مصطفى محمد عن التهديف في المباريات السابقة، ليس له علاقة بالتهديف".

وأكمل هشام: "يأتي دور مصطفى محمد في المباراة بشكل جماعي، وتأثيرة على مدافعي الخصم يعطي فرصة لزملائه في التسجيل".

وواصل يكن: "غياب مصطفى عن التهديف البطولة، ليس فشل، على الرغم من اعتماد كيروش عليه في التشكيل الأساسي، لأنه لديه دور في الملعب كفريق جماعي".

وعن توقعة لنتيجة المباراة بين مصر والسنغال ؟

قال هشام يكن: "المباراة سوف تصل للوقت الإضافي، وسيكون النتيجة النهائية للمنتخب المصري بنتيجة هدفين دون رد".

هشام يكن: عن تشكيله المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال ؟

قال هشام يكن: "التشكيل معروف ولن يكون هناك أي تغيرات عن المباريات السابقة، والبداية في المباراة بـ عمرو مرموش في الخط الأمامي".

وزاد يكن: "البداية لعمر مروش في بداية المباراة، تعطي الفرصة في النهاية، بمشاركة رمضان صبحي أو محمود تريزيجه، فرصة للتسجيل بشكل أكبر".

هشام يكن: عن غياب عمر كمال وبديلة في الظهير الأيمن ؟

قال هشام يكن: "غياب عمر كمال في الظهير الأيمن، سيؤثر، ولكن إمام عاشور سيكون بديله بشكل قوي".

وأضاف يكن: "إمام عاشور نعرف أنه ليس في مكانه في الملعب، ولكن سيكون حاضر ومؤدي بشكل جيد في المباراة".

وأردف: “إمام عاشور يمكنه إيقاف ساديو ماني، وخلفه محمد عبد المنعم”.

تشكيل منتخب مصر المتوقع من هشام يكن:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش.

واختتم هشام يكن: "أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، في حصد البطولة الثامنة، أمام منتخب قوي وصاحب طموح، ليكون الفراعنة دائماً في الصدارة".