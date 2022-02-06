/677727/رياح-و أمطار-متفاوتة-الشدة-تعرف-على-حالة-الطقس-اليوم-الاحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاحد، حيث يشهد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، ومائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد ومعتدلا على شمال الصعيد وشديد البرودة ليلا يصل الى حد الصقيع.

هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجة حرارة القاهرة الصغرى الى 10 درجات واوضحت هيئة الأرصاد الجوية ان اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على طرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. دوت الخليج كشفت هيئة الأرصاد الجوية دراجات الحرارة المتوقعة اليوم لتكون درجة الحرارة الصغرى 10 درجات والعظمى 18 درجة. كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية ان اليوم يشهد نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال ، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والخفيفة، بينما يكون البحر المتوسط مضطربًا.

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