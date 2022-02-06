/677710/تدريبات-بدنية-شاقه-للاعبي-الزمالك-بأمر-من-كارتيرون

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية، خاصة بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وجاءت التدريبات البدنية في مجمع الصالات تحت إشراف كارتيرون، قبل إنطلاق المران الرئيسي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمقابلة بيترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم 12 فبراير من الشهر الحالي.

موقف محمد أبو جبل من التجديد للزمالك

ينتظر نادي الزمالك عودة منتخب من من الكاميرون عقب إنتهاء كأس أمم أفريقيا، لفتح ملف التجديد مع الحارس الدولي محمد أبو جبل.

ويسعى مسئولوا الزمالك للتجديد لأبو جبل الذي تألق مع منتخب مصر في مباريات البطولة، وتصدى لأكثر من ركلة جزاء خلال مباراة كوت ديفوار والكاميرون، وكان له دور كبير في صعود منتخب مصر للمباراة النهائية.

وتأتي نية أبو جبل بموافقته على التجديد للزمالك، بشرط تقديره بشكل مالي، ومعنوىـ فهو ليس لديه أي مشكلة لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وإذا جاء له عروض إحترافية بعد البطولة، سيجدد للزمالك ويخرج عن طريق الفريق لإفادة النادي مادياً من بيع اللاعب.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

أحمد مرتضى: مجلس الإدارة ترك النادي ومسدد مديونات بقيمة 300 مليون

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، حول مديونات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم ببرنامج "في الجول": " مجلس الإدارة الحالي ترك النادي العام الماضي ومسدد مديونات بقيمة 300 مليون جنية".

وأضاف: "مسئولية الجمعية العمومية اختيار الأصلح من المرشحين، أي كان من هم، أهم شئ إفادة نادي الزمالك"

وزاد:" عملنا صفقات كبيرة في فريق الباسكت، وقمنا بشراء صفقات محترفين على أعلى مستوى بجانب مدرب عالمي، قبل بطولة كأس العالم، وهذا النجاح ينسب للجميع في مجلس الإدارة".

وأشار: "موقع نادي الزمالك في أكتور في موقع متميز بجوار جامعة زويل، وهو حلم جميع أعضاء النادي بالكامل ومجلس الإدارة".

وأختتم قائلاً: "الأرض أصبحت ملك نادي الزمالك وقمنا بتجهيز التراخيصخاصة بالأمر وأشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإمهال النادي سنتين للانتهاء من الأوراق".