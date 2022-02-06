/677713/انقذوا-فواز-قطيفان-التفاصيل-الكاملة-لقصة-الطفل-السوري-المختطف

لم يمر 24 ساعة على وفاة الطفل المغربي ريان بعد أيام من محاولة انقاذه بعد سقوطه في بئر، حتى بدأت تتوالى فصول قصة جديدة بطلها الطفل السوري المخطوف فواز قطيفان منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وحسب ما أعلنه الفنان السوري القدير عبد الحكيم قطيفان، في فيديو نشره على صفحته على فيسبوك، أن العائلة ستجمع مبلغ الفدية للإفراج عن طفلها.

دوت الخليج

الفنان السوري القدير عبد الحكيم قطيفان أكد أن العائلة قادرة على جمع مبلغ الفدية، دون الحاجة لمساعدة، معبرا عن شكره لكل من مد يد العون، وقال في تعليق كتبه على الفيديو: "لأهلي السوريين وغير السوريين الكرام، الذين أبدوا تعاطفا إنسانيا عاليا من أجل الإفراج عن الطفل فواز قطيفان، لكم كل الامتنان والشكر الجزيل.

قطيفان يحذر من استغلال موضوع فواز للابتزاز

وأوضح الفنان السوري أن العائلة لم تطلب جمع مبلغ الفدية لا من جمعية ولا من أحد، وعندما نعجز سنطلب ذلك، وسنجمع الفدية خلال ساعات، كما حذر قطيفان من استغلال موضوع فواز للابتزاز، أو لتقديم تبرعات ومساعدات لا يعرف إلى أين تذهب.

وكان قد انتشر على مدار الساعات الماضية هاشتاج #انقذوا_الطفل_فواز ، على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل العمل على إطلاق سراحه بعدما انتشر مقطع فيديو له يوثق تعرضه للعنف والتعذيب على يد خاطفيه.

الطفل يتعرض للضرب بشكل وحشي

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد نشر في مشهد مؤلم مقطعًا مصورًا لطفل مختطف يتعرض للتعذيب والضرب بهدف إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم، حيث ظهرالطفل البالغ من العمر 6 سنوات في الفيديو وهو يتعرض للضرب بشكل وحشي بما يبدو أنه حزام جلدي، ومستلق على سرير، ويبكي ويتوسل خاطفيه أن يتوقفوا عن ضربه، قائلًا: "بالله عليكم لا تضربوني.

اختطف أثناء ذهابه إلى المدرسة

يشا إلى أن الطفل ينحدر من بلدة إبطع في ريف درعا الأوسط،وقد اختطف في 2 نوفمبر، أثناء ذهابه إلى المدرسة مع شقيقته، حيث اعترض طريقه ملثمان يستقلان دراجة نارية واقتاداه إلى مكان مجهول، وبحسب المرصد، فقد أرسل خاطفوه عدة أشرطة مصورة للطفل وهو يناشد ذويه، في أوقات مختلفة، وتبلغ قيمة الفدية 500 مليون ليرة سورية أي نحو 150 ألف دولار أمريكي.