/677714/محمود-القط-مناقشات-قانون-العمل-أبرزت-أهمية-مجلس-الشيوخ

استعرض النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، مهام مجلس الشيوخ وفق الدستور وربطها بما تم من جهود على مدار الفترة الماضية، بتأكيده على أن الجهود كبيرة ولكن الطموح لايزال أكبر، مشيرا أن مجلس الشيوخ فى الأساس يعد بيت للخبرة ومصدر للأفكار حيث يقدم الاقترحات التي تكون خارج الصندوق المبتكرة التي يتم دراستها من قبل متخصصين، من أجل إثراء الحياة السياسية والنيابية للدولة المصرية، فهو يستقبل القوانين التي تحال له من مجلس النواب من أجل دراستها بأكثر دقة وتخصص عبر متخصصيه وخبراءه.

دوت الخليج

وأكد القط، أن الدستور المصري هو من حدد هذه المهام وهى ما تمت ترجمتها على مدار الفترة الماضية والجميع يشاهد مناقشات قانون العمل والذي أخذ جهد كبير، وهذه المناقشات أبرزت أهمية مجلس الشيوخ، لأنه كان من المستحيل أن يناقش مجلس النواب هذا القانون في كل هذا الوقت الذي استغرقه مجلس الشيوخ من جلسات مستمرة مثمرة، وذلك بسبب كثرة مهامهم واكتظاظهم بهموم الشعب المصري، وأيضا موقف مجلس الشيوخ من ملف الثانوية العامة وما قامت به لجنة التعليم حيث تم الرفض من قبل الجلسة العامة بحضور وزير التعليم ، وهو ما كان يعد انتصار للشعب المصرى من خلال أعضاءه بمجلس الشيوخ حيث رفض وجود أى أعباء جديدة.

محمود القط: يكفينا أن الشارع المصري يدرك أهمية دور مجلس الشيوخ

وعن مدى إطمئنانه عن الأداء داخل مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ:" كان لدينا تخوف مع بداية مجلس الشيوخ ولكن مع دوران عجلة العمل كانت البصمات واضحة من خلال نظر التشريعات والدور الرقابى بدقة ومنه مؤخرا أيضا النائب محمود تركي الذى تقدم بمقترح بمد مهلة توفيق أوضاع الجميعات الأهلية وهو موضوع في غاية الأهمية وله أثر دولي أكبر منه محلي، وأيضا توجد مقترحات أخرى مثل الذي قدمته بالاشتراك مع النائب محمد عزمي للمجلس الأعلى لوزارة النقل، والذي أخذ أهمية كبيرة، ومثله مقترح قانون الهجرة أيضا ومقترحات أخرى، ويكفينا أن الشارع المصري يدرك أهمية دور مجلس الشيوخ".

وكان قد حل النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ضيفًا على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد،حيث تطرق النائب فى الجزء الثانى منها لملفات الأمن القومى التى تلقى إهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية، وتبذل وزارة الخارجية والعديد من أجهزة الدولة جهود كبيرة فيها تحقق نتائج على أرض.