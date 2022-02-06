«سيجارة محشية وولاد مؤذية».. محمد رمضان يثير الجدل بكلمات أغنيته الجديدة غدا

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يستعد الفنان ومؤدي المهرجانات محمد رمضان، لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي اتت بعنوان «باي باي ثانوية»، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» في يوم الغد الموافق 6 من شهر فبراير.

دوت الخليج يرصد طرح أغنية «باي باي ثانوية» للفنان محمد رمضان

وروج رمضان لأغنيته الجديدة «باي باي ثانوية»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وذلك بنشر مقطع من العمل، والتعليق عليه، قاىلا: «كليب باي باي ثانوي بكرة على قناتي الرسمية على يوتيوب».

كلمات أغنية باي باي ثانوية

وتحتوي الأغنية على بعض الكلمات التي من المقرر أن يعتبرها مسيئة وخارجة، فيقول مطلعها: «كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية».

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أغنية باي باي ثانوية تثير الجدل

ومن المقرر أن تُحدث أغنية «باي باي ثانوية» جدلا واسعا، فمن الممكن أن يعتبره البعض تشجيع للطلاب بعدم أخذ مرحلة الثانوية بجدية، ويمكن أن يرجح البعض الآخر بأن رمضان يسخر من مرحلةالثانوية بشكل عام التي تشكل مصير كل طالب وتنقله لمرحلة أخرى من المقرر أن تكون أكثر أهمية في حياته.

محمد رمضان رحلة بين الخلاف والتصالح مع زملاؤه في الوسط الفني

الجدير بالذكر أنه حدث في الأيام الماضية، حديثين متناقدين للفنان محمد رمضان، إذ أنه أعلن تصالحه مع الفنان أحمد فهمي، وذلك بعدما قام فهمي بعمل فولو للفنان محمد رمضان عبر انستجرام على الهواء ببرنامج «حبر سري»، موضحًا: «اي المشكلة هو عيب يعني إني أعمل لمحمد رمضان فولو».

ومن جانبه، قام رمضان بإعادة نشر الحوار الذي دار بين فهمي واسما إبراهيم، عبر خاصية «ستوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «متابعة أيضا»، واضعا قلوب.

خلاف محمد رمضان مع نزال الزغبي

وكانت قد وجهت المذيعة اسما إبراهيم سؤال لنوال الزغبي عن محمد رمضان أثناء حلولها ضيفة على «حبر سري»، لترد الفنانة عليها قائلة «معرفوش»، الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد رمضان ليعيد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «ربنا يباركلك في ذاكرتك».