/677718/محافظ-البحيرة-يتفقد-أعمال-كفاءة-وتوسعة-وازدواج-كورنيش-دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين .

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المحافظ لأعمال رفع كفاءة وتوسعة وإزدواج كورنيش دمنهور بداية من الطريق الدولى فى اتجاة زاوية غزال بطول ١.٤ كم بالإتجاهين بعرض إجمالي ٢٠ متر وبتكلفة ١٢ مليون جنية ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال شهر مارس القادم كما تشمل الأعمال إنشاء حارة خدمة على جانب الطريق بطول ٦٠٠ متر بالإضافة إلى أعمال زيادة ومراجعة صفايات الأمطار وتطوير سور الكورنيش وأعمال الإنارة وتركيب الأعمدة الديكورية والتشجير لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين .

هذا وقد أكد المحافظ أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم .

محافظ البحيرة يتفقد أعمال كفاءة وتوسعة وازدواج كورنيش دمنهور

وشدد على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة .

كما قام بتفقد أعمال تطوير ورصف شارع الجمهورية بداية من سينما النصر الصيفي وحتى ميدان الأوبرا .

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد و المهندس فايز الجندي مدير مديرية الطرق والمهندس السيد مرعي مدير مشروع الرصف .