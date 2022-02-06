/677719/الحماية-المدنية-تنجح-في-السيطرة-علي-حريق-بمنزل-بقرية-المحروسة-بقنا
تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد حسين صلاح وكيل إدارة الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب منزل شارع البوسطته القديمة بقرية المحروسة .
الحماية المدنية تنجح في السيطرة علي حريق بمنزل بقرية المحروسة بقنا
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد نشوب حريق بمنزل بقرية المحروسة قنا دون خسائر بشرية.
وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مقر الحريق، وتم السيطرة على الحريق بدفع ثلاثة سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق بقرية المحروسة بقنا .
كما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا صباح اليوم من غرفة العمليات يفيد بإنهيار منزل من الطوب اللبن ومكون من طابق واحد بنجع الجامع بمركز دشنا.
الحماية المدنية تنجح في السيطرة علي حريق بمنزل بقرية المحروسة بقنا
وأسفرت الواقعة عن مصرع مسعدة عبدالموجود مرسي، 65 عامًا، وسعاد عبدالعال عبدالمجيد، 45 عامًا، أسفل الأنقاض .
ومواصلة البحث لبيان وجود ضحايا أخريين من عدمه، تم نقل الجثتين لمستشفى دشنا، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.
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