/677720/تناولت-أدوية-قاتلة-النيابة-تكشف-أسباب-انتحار-ربة-منزل-بمنطقة-الهرم

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الهرم ، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي ربة منزل في حالة غيبوبة بداخل منزلها بدائرة القسم، وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها وبجوارها 5 شرائط أدوية فارغة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. بإجراء التحريات أتضح أن الجثة لسيدة اقدمت على الانتحار بتناولها 5 شرائط أدوية مره واحده مستغله عدم تواجد أحد في المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذيرات الازهر

كانت قد انتشرت خلال الفترة الاخيرة العديد من حالات الانتحار لاسباب مختلفة في العديدي من محافظات الجمهورية وهو ما دفع الأزهر الشريف للتحذي في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان. وقال بيان أصدرته مشيخة الأزهر جاء فيه : «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك». وأضاف الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

مذبحة الزمالك

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء فريق المعمل الجنائي من إجراء معاينة تصويرية ورفع البصمات من موقع مذبحة أسرية بمنطقة الزمالك، بعدما قام رجل أعمال بقتل زوجته وشقيقته وطليقها وإصابة حماته بطلق ناري ثم انتحر بطلقة في الفم. حيث أكدت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين رجل الأعمال وزوجته فتطورت إلى مشاجرة قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه مما أسفر عن مقتل زوجته وشقيقته وطليقها وإصابة حماته بطلق ناري في يدها، وأضافت التحريات، أنه عقب سقوط الضحايا أقدم على الانتحار بطلق ناري في فمه، ورجحت التحريات الأولية أن الدافع لـ مذبحة الزمالك هو الشك في السلوك.