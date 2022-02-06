/677721/فولفسبورج-الألماني-يدعم-عمر-مرموش-قبل-نهائي-أمم-أفريقيا

دعم فولفسبورج الألماني عمر مرموش، لاعبه المعار إلى شتوتجارت ولاعب منتخب مصر قبل نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال، اليوم في تمام الاسعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون في قبل النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما تصدى أبو جبل لركلتين والثالثة جاءت أعلى المرمى.

في المقابل تأهل المنتخب السنغال للمباراة النهائية بعدما أقصى بوركينا فاسو، وأنتصر عليهم بنتيجة 3/1، ليضرب موعداً مع الفراعنة في لقاء قوي وصعب على الفريقين.

القيمة التسويقية لمصر والسنغال

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 161 مليوناً و150 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 343 مليوناً و250 ألف يورو، ما يعنى أن المنتخب السنغالي يتفوق على الفراعنة بفارق 181 مليوناً و900 ألف يورو.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هو الأغلى بقائمة الفراعنة بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، كما يعتبر أيضاً هو الأغلى في قائمتي مصر والسنغال، ويأتي ساديو ماني الثاني بقيمة 80 مليون يورو.

وتفصلنا ساعات قليلة عن صافرة بداية نهائية العرس الإفريقي في نسخته الثالثة والثلاثون، ويترقب متابعي كرة القدم، أبرز الأرقام التي تأتي في رصيد كلا الطرفين، وتأتي القيمة التسويقية في مقدمة منافسات الطرفين على المستوى العالمي.

مصر والكاميرون

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

أدأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.