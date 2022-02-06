/677726/الصحافة-المغربية-تعلن-موعد-جنازة-الطفل-ريان

كشف النائب البرلماني المغربي عبد الرحيم بوعزة، لموقع هسبريس المغربى، عن موعد جنازة الطفل ريان، مشيراً إلى انها ستقام غدا الإثنين بعد صلاة الظهر.

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يأتي ذلك في الوقت الذي لم يحدد فيه أقارب الطفل أى موعد للجنازة، مؤكدين إن الجميع ينتظر الخبر اليقين في ظل غياب أي تواصل مع الوالدين.

مصادر غير رسمية كانت قد تحدثت حول أنه جرى نقل جثمان الطفل ريان إلى المستشفى العسكرى بالرباط قصد القيام بتشريح طبي، وذلك في الوقت الذي تسود فيه حالة صدمة في الشارع العربي بشكل عام والمغربى بشكل خاص عقب انتشال جثمان الطفل ريان متوفيا من قاع بئر بعد خمسة أيام على سقوطه فيها، على الرغم من الجهود التي بذلتها فرق الإغاثة وتابعها العالم.

وفور الإعلان عن وفاة الطفل المغربي ريان ، أعربت عدد من الدول والزعماء عن تعازيهم للشعب المغربي في وفاة الطفل ريان الذى أدت واقعة سقوطه في البئر لمتابعة من دول العالم وما ستسفر عنه جهود فرق الإنقاذ بالمملكة.

مصر تعزي مملكة المغرب

حيث أعربت جمهورية مصر العربية ، اليوم الأحد ، عن تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، ولذوي الطفل ريان، الذي وافته المنية على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومُضنية في محاولات إنقاذه. حيث أكد بيان لوزارة الخارجية، على دعم مصر الكامل للمغرب الشقيق في هذا المُصاب الأليم، الذي عكس تضامنًا إنسانيًا عالميًا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية، داعية المولى عز وجل أن يُلهم والديه وذويه الصبر والسلوان.

كما قدمت سفارة مصر بالمغرب خالص التعازي لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي الشقيق وللحكومة المغربية الشقيقة علي مصابهم الأليم في فقدان الطفل ريان، مشيرة إلى الجهود المضنية والحثيثة وعلي مدار الساعة التي بذلتها أجهزة الدولة المغربية لإنقاذ الفقيد، واضافت السفارة المصرية فى بيان على صفحتها بانها تتضامن مع المغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

في حين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على “فيسبوك”: "لعائلة ريان الصغير والشعب المغربي نقول إننا نشارككم آلامكم، كما قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل ريان.

تعازي ملك المغرب

الملك محمد السادس، ملك المغرب، كان قد أعرب عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الطفل ريان في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم، كما أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.