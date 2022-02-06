/677730/الدور-خلص-دعاء-عامر-تعلن-شفائها-من-فيروس-كورونا

أعلنت الإعلامية دعاء عامر، انتصارها على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي أصابها في يوم 30 يناير الماضي.

دوت الخليجيرصد تعافي الإعلامية دعاء عامر من فيروس كورونا

وكتبت دعاء عامر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفقة صورة جديدة لها: «حب الناس نعمة ورزق من عند ربنا، شكرًا لكل اللي دعولي وكل اللي سألوا عليا، وأنا عيانة وألف حمد وشكر لك يا رب أنا كويسة والدور خلص الحمد الله حمدًا كثيرًا».

إصابة دعاء عامر بمتحور أوميكرون

وكانت دعاء عامر قد كشفت إصابتها بفيروس أوميكرون، وهو المتحور الجديد الناتج عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في يوم 30 يناير الماضي، لتدخل بذلك ضمن قائمة النجوم المهددين بالفيروس.

فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ادعولي بالشفاء.. عندي دور أوميكرون.. الحمد الله».

وأضافت في منشور أخر: «يا رب إشف صدورنا برحمتك ولا تدع ضيقًا يقلقنا ولا همًا يرهقنا».

وكانت قد شعرت دعاء عامر باصباتها من قبل فكتبت عبر موقع فيسبوك: «أنا مش عارفة عندي كورونا ولا دور برد.. من امبارح وعندي دور برد.. وشوية أبقى بردانة برعشة.. وشوية أبقى حرَّانة.. وخايفة أقيس درجة حرارتي.. وعندي شرقة.. إللي جالهم كورونا الأيام دي.. أوميكرون يعني.. حسوا بأعراض إيه؟.. وادعولي ولكل مريض بالشفاء التام».

وتابعت دعاء عامر: «أنا النهاردة حاسة بنفس الأعراض.. زوري.. والشرقة.. والرشح زاد.. ودوخة.. وشوية أبرد وشوية أتحر.. عملت تحليل كورونا.. المسحة هتظهر بكره.. وربنا يلطف في كل الأحوال.. الحمد لله.. وشكرًا لكل اللي سألوا عليا ودَعُوا لي».

دعاء عامر

الجدير بالذكر أن دعاء عامر هي مقدمة برنامج بيت دعاء، المذاع عبر قناة TEN، الذي يسلط الضوء على القيم والأصالة، ويتحدث عن بيت العائلة بأخلاقه وعاداته وتقاليده وبركته، واحترام الصغير للكبير من خلال فقرات اجتماعية ودينية.

إصابات كورنا في الوسط الفني

هذا وكشفت الإعلامية نوليا مصطفى، مذيعة برنامج «نفسنة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أمس عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت نوليا مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله، أكتر واحدة إيديها باظت من الكحول، ولبست كمامات، ولبست اللي قدامها كمامة.. إيجابي كورونا، الحمد لله، دعواتكم».

وضرب فيروس كورونا المستجد الفنانة المصرية منى شلبي، وذلك قبل أيام من استعدادها لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح»، ليكون بذلك ضمن قائمة المسلسلات المهدد بالخروج عن السباق الرمضاني 2022.

وأعلن الفنان بيومي فؤاد عن إصابته من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، قائلًا: "أنا كورونا.. حاجز نفسي في المكتب بقالي يومين، تحياتي لحضراتكم، ودعواتكم جميعًا بالشفاء.. وحشتوني".