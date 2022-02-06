كما تفقد المحافظ موقع مشروع إنتاج بيض المائدة بكفر الشيخ سليم والذى سيحقق الإكتفاء الذاتى من إنتاج بيض المائدة بجودة تنافسية عالمية كونه مزود بأحدث أجهزة الإنتاج الألمانية، حيث تم نهو تركيب ماكينات الإنتاج على أن يتم البدء فى أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والدهان وباقى أعمال المسطحات الخضراء خلال ثلاثه أشهر.
وفى سياق آخر، قال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، الدكتور حاتم أنور، إن إجمالى ما تم تحصينه ضد الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام للضأن 65 ألف رأس ماشية على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى انطلقت 22 يناير وتستمر لمدة شهر.
وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة - فى بيان - أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألف رأس من الأبقار، و42 ألفا من الضأن، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة.
وأشار إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى، والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.
وناشد جميع المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخرى المتنقلة من باب إلى باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يتفقد المشروعات الإنتاجية والرصف بطنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.