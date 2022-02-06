محافظ الغربية يتفقد المشروعات الإنتاجية والرصف بطنطا

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الأحد، أعمال الرصف بطريق الملاحة ( سوق الماشية) والرابط بين كوبرى نفيا وكوبرى شنودة بطول 3 كيلو مترات والذى بلغت تكلفة رصفه 38 مليون جنيه، كما تابع فرد طبقة السن وإحلال للتربة الزراعية على جانبى الطريق، كما تفقد استكمال أعمال رصف طريق شوبر بدايةً من شارع اللواء جابر وحتى الربط بأعمال الرصف بحى أول طنطا بطول 540 مترا.





كما تفقد المحافظ موقع مشروع إنتاج بيض المائدة بكفر الشيخ سليم والذى سيحقق الإكتفاء الذاتى من إنتاج بيض المائدة بجودة تنافسية عالمية كونه مزود بأحدث أجهزة الإنتاج الألمانية، حيث تم نهو تركيب ماكينات الإنتاج على أن يتم البدء فى أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والدهان وباقى أعمال المسطحات الخضراء خلال ثلاثه أشهر.

وفى سياق آخر، قال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، الدكتور حاتم أنور، إن إجمالى ما تم تحصينه ضد الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام للضأن 65 ألف رأس ماشية على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى انطلقت 22 يناير وتستمر لمدة شهر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة - فى بيان - أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألف رأس من الأبقار، و42 ألفا من الضأن، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة.

وأشار إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى، والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وناشد جميع المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخرى المتنقلة من باب إلى باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.