جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أن البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى، أجرت مفاوضات مع الشركة مالكة لحقوق بث بطولة كأس العالم للأندية للحصول على حق البث الأرضى لمباريات النادى الأهلى.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن الشركة المالكه للحقوق طلبت مبلغ مالى كبير وهو 25 مليون لبث ثلاث مباريات فقط للنادى الأهلى. وأكدت الوطنية للإعلام، أنها تكلفة كبيرة بالنسبة للبث الأرضى بالقياس للمشاهدة العالية التى يحققها البث الفضائى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بيان هام من الوطنية للإعلام حول بث بطولة كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.