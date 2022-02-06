التأمين الصحى: تقديم 100 ألف خدمة طبية للمواطنين بمحافظة الأقصر (فيديوجراف)

وأوضح فيديوجراف نشرته الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ، وعلى وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، أن المنشآت الخمس التى نجحت فى اجتياز الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل والاعتماد لمدة عام ، تشمل وحدات طب أسرة "نجع أحمد سعيد، أبو طربوش، الشغب، الزمامى"، إضافة إلى مركز طب أسرة "العوامية" بمحافظة الأقصر.
ووفقًا للفيديوجراف الذى نشرته الهيئة عبر الرابط https://fb.watch/a-Bc7ioSRb/ ، فإن وحدات ومراكز طب الأسرة السالف ذكرها تخدم أكثر من 80 ألف منتفع من قاطنى محافظة الأقصر، بواقع 23.504 ألف أسرة بإقليم جنوب الصعيد.
يشار إلى أن المراكز والوحدات الصحية تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأساسية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتشمل خدمات "الطوارئ، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، رعاية الحوامل، طب الأسرة، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الصيدلية، المعمل"، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية والتى تمثل حوالى 80% من احتياجات الفرد الصحية.
فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التى تم تسجيلها بمحافظة الأقصر حتى الآن والتى بلغت 34 منشأة صحية تم تسجيلها لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويعد نجاح التسجيل أول خطوات اعتماد تلك المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.
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