عطية: مشروع القطار الكهربائى السريع سيساهم فى زيادة معدلات الحركة السياحية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن مشروع القومى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر/ أسوان) بطول 925 كم والذى جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيعتبر نقلة نوعية تسهم فى زيادة معدلات الحركة السياحية من خلال توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة وسريعة سواء للمواطنين أو للسائحين والزائرين، خاصة أن الفترة الزمنية لكل رحلة ستكون 4 ساعات فقط ، وبسرعة 250 كم / ساعة.





ووجه المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - الجهات صاحبة الولاية أو المسئولة عن المرافق العامة بتذليل أى معوقات أو تعارضات تقع فى مسار القطار الكهربائى السريع، والقيام بنقل أى خطوط أو شبكات فى نطاق المسار على نفقتها الخاصة بطول 125 كم بدائرة المحافظة شرق الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وكلف أشرف عطية نائبه أحمد شعبان بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والجهات صاحبة الولاية فور اعتماد المسار النهائى للقطار الكهربائى السريع طبقاً للتصميمات والدراسات، مشيداً بهذا المشروع الحيوى الذى تنفذه وزارة النقل بقيادة كامل الوزير والتى تقوم حالياً بمشروعات عملاقة على كافة الاتجاهات لتحديث وتطوير وسائل النقل، مع الارتقاء بشبكات البنية الأساسية من محاور وكبارى وطرق وأنفاق وسكك حديدية.

وفى سياق آخر، قرر محافظ أسوان، فرض غرامات مالية كبيرة وتحرير محاضر على كل من يتم ضبطه أثناء إلقاء المخلفات وتراكمات المبانى سواء من الأفراد أو الجهات المختلفة بالطرق العامة والشوارع.

وقال المحافظ - خلال جولته التفقدية لمتابعة الموقع المقترح لإنشاء الطريق البديل لطريق السادات بمدينة أسوان - إنه من المخطط إنشاء طريق الشلال / المحمودية البديل لطريق السادات بطول 2 كيلومتر وبتكلفة 3.1 مليون جنيه، مع ربط هذا الطريق بالمرحلة الثانية لمحور وطريق فيلة / الشلال / الحميات بطول 3.2 كم وبعرض 13 مترا، وذلك بعد تعليمات المحافظ بإضافة 500 متر لمد الطريق حتى منطقة السجل المدنى، ليربط بذلك هذا الطريق الحيوى جنوب وشرق المدينة بغربها، موجهاً بإعداد مخطط عمرانى متكامل لاستغلال مساحات الأراضى على جانبى هذه الطرق فى إنشاء وحدات سكنية طبقاً للاشتراطات البنائية، لتوفير سكن ملائم للشباب خلال السنوات القادمة.

كما تفقد الموقع المقترح لإنشاء المحطة الوسيطة للمخلفات والتى سيتم تنفيذها بإشراف من وزارة البيئة لرفع مستوى منظومة النظافة العامة بالمدينة، مكلفاً إدارة الحدائق بزراعة الأشجار المناسبة على جانبى هذه الطرق، مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة تنفيذ أغطية لبالوعات وغرف تفتيش الصرف الصحى من الخرسانة بدلاً من مادة البلاستيك لتحمل الأوزان العالية فى الطرق التى تشهد حركة للنقل الثقيل.

وفى سياق متصل تابع محافظ أسوان أعمال البنية التحتية الجارية بطرق كسر الحجر والشواربى الجديد والحدادين من أجل إحلال وتجديد خطوط الكهرباء والصرف الصحى، مشدداً على الإسراع بإنهاء هذه الأعمال تمهيداً للقيام عقب ذلك برصف هذه الطرق الداخلية، وهو الذى سيتوازى مع رصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 140 مليون جنيه .