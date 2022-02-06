عاجل.. مباحثات قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الجيبوتى غدا بالاتحادية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية "يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمطار القاهرة الرئيس اسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتى، الذى يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر، حيث سيعقد الرئيسان غداً فى قصر الاتحادية مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

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