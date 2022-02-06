إيقاد شعلة الاحتفالات بالعيد القومى للدقهلية غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن غدا الاثنين وفى تمام السادسة مساء سيتم إيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكارى أمام مبنى المحافظة إيذانا ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومى للمحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات شعب المنصورة على حملات الغزو الأوربى فى فبراير عام 1250 م والتى اتخذتها الدقهلية عيدا قوميا لها تحتفل به المحافظة مع شعب الدقهلية كل عام.





وقال "مختار" - فى تصريح له اليوم الأحد - "إن الاحتفالات تستمر على مدار شهر فبراير بتنفيذ برنامج احتفالات متميز هذا العام يتضمن العديد من الفاعليات الفنية والثقافية والاجتماعية، كما يتم بهذه المناسبة افتتاح العديد من نماذج المشروعات الجديدة التى تم إنجازها فى كافة القطاعات على مستوى المحافظة". جدير بالذكر أن العيد القومى لمحافظة الدقهلية كل عام يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الأوربى بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية واستطاع أجدادنا فى المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر وأسر قائدهم وإيداعه أسيرا بدار القاضى بن لقمان فى ذلك الوقت حتى تم افتدائه من الأسر والتى مازالت دار بن لقمان ماثلة أمام الأجيال المتعاقبة كمزارا سياحى أثرى عريق يجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة تستلهم أجيال المصريين منه الفخر والعزة وتأكيد الكرامة ويعطيهم الدروس المستفادة فى الشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور.

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