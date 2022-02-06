/677723/التشكيل-الرسمي-لمواجهة-الهلال-والجزيرة-في-كأس-العالم-للأندية

أعلنت الأجهزة الفنية لفريقي الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي، تشكيلة المواجهة التي سيخوضنها معاً في كأس العالم للأندية بعد قليل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأمل الهلال في تحقيق الفوز للتأهل للمباراة القادمة لمواجهة تشيلسي بطل أوروبا، كما يسعى الجزيرة للصعود في اللقاء الذي يقام على أرضه ووسط جماهيره.

تشكيل الهلال لمواجهة الجزيرة

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي آل بليهي – ياسر الشهراني

الوسط: ماتيوس بيريرا – محمد كِنو – جوستافو كويار – سالم الدوسري

الهجوم: أوديون إيجالو – موسى ماريجا

دكة البدلاء: محمد العويس – عبد الله الجدعاني – محمد جحفلي – متعب المفرج – محمد البريك – حمد اليامي – مايكل دي أوليفيرا – أندري كاريو

تشكيلة الجزيرة لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمد ربيعي – محمد العطاس – ميلوش كوسانوفيتش – خليفة الحمادي

الوسط: عبد الله إدريس – عبد الله رمضان – ثولاني سيريرو – عبد الله ديابي – فيكتور سا

الهجوم: أحمد العطاس

دكة البدلاء: عبد الرحمن العامري – ركن المنهالي – سالم راشد – زيد سلطان – نواف سالم – محمد جمال – يوسف أيمن – عمر تراوري – دييجو كوليبالي – برونو كونسيساو – زيد العامري – علي مبخوت.

الجزيرة يمطر شباك إيه اس بيراي برباعية في افتتاحية كأس العالم

حقق فريق الجزيرة الإمارتي الفوز على نظيره إيه اس بيراي التاهيتي بنتيجة 4/1، في افتتاحية مباريات كأس العالم للأندية 2022.

وقدم لاعبوا الجزيرة مباراة قوية وأستطاعوا أن يهددوا مرمى فريق إيه اس بيراي، وفازوا بنتيجة كبيرة.

وأحرز الأهداف زايد عبد الله العامري وأحمد محمد الهاشمي وميلوس وعبد الله ديابي للجزيرة، بينما سجل محمد ربيع هدف ذاتي في مرماه في الدقيقة 48.

ليضرب الجزيرة موعداً مع الهلال السعودي في الدور القادم من كأس العالم للأندية في ديربي عربي قوي.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره مونتيري المكسيكي بنتيجة 1/0، على ملعب ال ناهيان، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.

الأهلي ضد مونتيري

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء الأهلي، وبدأ في الهجوم بشكل أكبر عاى مونتيري، وكان الطرف الأخطر.

وأفتتح محمد هاني الأهداف في الدقيقة 53 من تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس مونتيري، بعدما أخطأ في إخراج الكرة منذ البداية.