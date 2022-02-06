/677731/بإطلالة-ساحرة-أسماء-إبراهيم-تجذب-أنظار-الجمهور

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم جمهورها، بأحدث إطلالة لها قبل عرض حلقتها مع الفنان اللبناني راغب علامة ببرنامج “حبر سري”.

دوت الخليج يرصد إطلالة أسما إبراهيم المثيرة

ونشرت أسما إبراهيم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مجموعة من الصور المثيرة التى نالت إعجاب الجمهور، معلقة عليها:”ويحدث ان أحدهم يغير حياته من اجلك”.

الفنان راغب علامة يعلق على الوضع اللبنانين

من ناحية أخرى، أعرب الفنانة اللبناني راغب علامة عن استيائة من الوضع اللبناني بسبب ارتفاع الأسعار، فكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة يصف بيها الوضع اللبناني الحالي بأنه " مضحك ومبكي" في آنٍ واحد، وقال: "المشهد اليوم مضحك ومبكي، وشر البلية ما يضحك!.. السلطةً بكل جماعاتها تتظاهر ضد الشعب".

وأستكمل متعجبًا من الهدوء الغير مبرر لجميع فئات الشعب:"عني وصل الدولار ل ٣٣٠٠٠ وما شفنا احتجاجات الاتحاد العمالي ولا غيرهم من الاتحادات".

وأضاف: "إقفال الشوارع في وجه الناس هي معركة برأي وميقاتي"، ودعا الله أن ينجد الشعب اللبناني من هذا البلاء الذين يدفعون ثمنه”

واختتم: "الله يساعد الناس ويخلصهم من هالوضع دايماً بيدفعوا الثمن".

راغب علامة يطرح أغنية “فورًا غرام”

وفي وقت سابق، طرح راغب علامة أحدث أغانيه بعنوان "فورا غرام"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من اخراج فارس سخن.

وتدور فكرة الكليب حول قصّة حبّ بين شاب وفتاة، في حين أطلّ علامة بمشاهد تجمعه بفرقته الموسيقيّة وهو يؤدّي الأغنية التي تقول كلماتها: “فوراً غرام.. أحلى شىء بالدنيا الحب"، وتقول كلمات الأغنية:

فورا غرام

احلى شي بالدنيا الحب

فورا اعلن غرامي

اسمع وافهم كلامي

ونعيش اني وياك بقلب

احلى شي بالدنية الحب

خلينا نطير بعالم غير

نحب نعشق بجنون

وحدك بالقلب أمر واطلب

غيرك ماحب بالكون

فورا تدخل حياتي

تصير الحاضر والاأتي

مثلك عمري ما حبيت

مغرم بيك اني ومعجب

مدمن بهواك عيوني فداك

وعمري وروحي بيديك

مغرم مجنون بأحلى عيون

وقلبي تعلق بيك