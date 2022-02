/677732/الكويت-تنتفض-لأطفال-غزة-وتمنع-فيلم-death-on-the-nile-من-العرض-في-أراضيها

قررت الجهات المسؤلة في الكويت الشقيقة منع فيلم Death on the nile من العرض في جميع سينماتها؛ بسبب بطلة الفيلم جال جادوت، المجندة سابقًا في الجيش الإسرائيلي، والمعروفة بتاريخها العنيف ضد فلسطين وغزة ومن فيهما.

دوت الخليج يرصد سبب منع فيلم death on the Nile

منع فيلم death on the nile من العرض في الكويت

وعرفت الممثلة جال جادوت التي تقوم بدور بطولة الفيلم بالتحريض على العنف وقتل أطفال غزة عام 2014، هذا إلى جانب الممثل إرمي هامر الذي يقدم البطولة الذكورية في الفيلم، والمتهم في قضية أخلاقية.

منع الكويت عرض أفلام الممثلة جال جادوت

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها الكويت عرض أفلام الممثلة جال جادوت، ولكن سبق ومنعت الحكومة الكويتية عرض فيلم Wonder Woman لنفس السبب عام 2017.

فيلم Death on the nile

فيلم Death on the nile مأخوذًا عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتبة العالمية أجاثا كريستي، والذي تدور أحداثه في مصر، ويُعتبرًا أستكمالًا لأحداث فيلم Murder on the Orient Express والذي تم عرضه عام 2017.

ردود الفعل العربية على منع فيلم Death on the nile

الجدير بالذكر أنه، اتخذ الجمهور العربي من موقع التدوينات القصيرة تويتر، منصة للتعبير عن اعتراضهم على فيلم Death on the nile، وتأييدهم لقرار وزارة الإعلام الكويتية، فكتبت أحد مستخدمي تويتر: "بالإضافة لإنه فيلم Death on the Nile فيه المجندة الاسرائلية جال جادوت القاتلة، بس كمان بطل الفيلم آرمي هارمور يواجه دعاوي مرفوعة ضده بسبب مسجات بعتها لضحايا بتشجع على العنف، الاغتصاب، وأكل لحوم البشر مما استدعى فريق الفيلم لحذف معظم مشاهده بعد التصوير. شو ضل أكثر من هيك إجرام".

وأعلنت هذا القرار عدد كبير من الصحف والقنوات الخاصة بالفن في الوطن العربي كله، وسط تأييد كبير من كل الجهات المعنية، والحكومات والشعوب العربية، التي ترفض القبول بنجاح أفلامًا شارك فيها أي من الشخصيات الإسرائيلية، خاصة التي لها تاريخ مليئ بالعنف والتحرض عليه.