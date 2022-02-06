/677733/محمد-مصطفى-مصر-أصبحت-محور-أساسى-ضمن-المخطط-الصينى-فى-اطار-الطريق-الحرير

قال الكاتب محمد مصطفى، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ان الدولة المصرية أصبحت مؤهلة بشكل كبير لمناقشة وطرح ملفات الصناعة مع دولة الصين سواء تكنولوجيا تصنيع لقاحات كرونا أو صناعة السيارات الكهربائية، مؤكدا ان العالم كله حاليا يتجه نحو الطاقة الكهريائية.

دوت الخليج

وأوضح الكاتب محمد مصطفى، عبر لقائه فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، ان الصين لديها حلم قومى يتجدد خاص بالطريق الحرير، مؤكدا ان مصر أصبحت محور أساسى ضمن المخطط الصينى فى اطار الطريق الحرير ومحور رئيسى لتمرير التجارة الصينية الى العالم.

محمد مصطفى: مصر أصبحت محور أساسى ضمن المخطط الصينى فى اطار الطريق الحرير

وأكد ان تعاون الدولة المصرية والصينية فى ملف الصناعة هو مصلحة متبادلة ومشتركة بين الدولتين، مؤكدا ان الصين باستفاضتها للاوليمباد الشتوية تريد ان توصل رسالة غير مباشرة الى العالم انها بصدد ان تحتل مكانة القطب الأعظم فى العالم وتصبح الأقوى والاعلى والاسرع، مشيرا ان شعار ا الاوليمباد الشتوية هو الافضل والأقوى والاسرع والأعلى

واضاف ان دعوة الرئيس الصينى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الرغم من ان مصر ليست دولة بها جليد او العاب شتوبة تدل على ادراك الصين ليس فقط بالدور المحورى الذى تلعبه مصرعلى مستوى السياسة والاقتصاد، بل ايضا دور القوة الناعمة والحضارية المصرية اشاد بالسياسة الخارجية المصرية القائمة على التعاون والتوازن فى العلاقات بالقوى العظمى كلها، مضيفا ان علاقات مصر مع الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا متميزة وروسيا الاتحادية ،مؤكدا ان الدولة المصرية تستطيع من خلال توظيف تلك العلاقات وخلال من سياسة خارجية راشدة ان نعزز الأمن القومى المصرى وتحسين حياة المواطنين المصريين ومصالحهم الاقتصادية والتجارية