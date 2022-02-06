/677734/ساديو-ماني-قبل-لقاء-مصر-والسنغال-مباراة-واحده-تفصلنا-عن-التاريخ

نشر الدولي السنغالي ساديو مانى قائد منتخب بلاده، ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، على صفحته الرسمية على تطبيق "فيسبوك"، صورة تحفيزية لفريقه قبل مواجهة مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسنغال في الساعة التاسعة مساء، على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي عاصمة الكاميرون، بصافرة جنوب إفريقية فيكتور جوميز.

ونشر ساديو مانى، تعليق تحفيزي لفريقة، وقال: "مباراة أخرى لصنع التاريخ إلى الأبد يا أولاد هيا نفعلها".

وتأتي تلك الرسالة لمنتخب بلاده، لمحاولة تجنب الإخفاق مرة آخرى على التوالي، في تحقيق بطولة الأمم الإفريقية، والتي خسرها في النسخة الماضية أمام الجزائر بثنائية مقابل هدف.

القيمة التسويقية لمصر والسنغال

تفصلنا ساعات قليلة عن صافرة بداية نهائية العرس الإفريقي في نسخته الثالثة والثلاثون، وتترقب متابعي كرة القدم، أبرز الأرقام التي تأتي في رصيد كلا الطرفين، وتأتي القيمة التسويقية في مقدمة منافسات الطرفين على المستوى العالمي.

تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 161 مليوناً و250 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 343 مليوناً و150 ألف يورو، ما يعنى أن المنتخب السنغالي يتفوق على الفراعنة بفارق 181 مليوناً و900 ألف يورو.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هو الأغلى بقائمة الفراعنة بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، كما يعتبر أيضاً هو الأغلى في قائمتي مصر والسنغال.

مصر والكاميرون

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

أدأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.