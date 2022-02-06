/677735/الأمن-يكشف-حقيقة-فيديو-مقتل-سجين-وإشعال-النار-داخل-قسم-شرطة

أعلنت أجهزة الأمن، تفاصيل ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" يتضمن ارتداء أحد الأشخاص لملابس الشرطة مدعيًا تواجده داخل قسم شرطة وتكليفه من بعض ضباط الشرطة بقتل أحد السجناء وإشعال النيران بالحجز.

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حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو بمشاركة آخر وتبين أنهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وسبق اتهامهما فى العديد من القضايا، كما تبين أن مقطع الفيديو مفبرك ويتضمن ادعاءات كاذبة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

مروج الشائعات يعاقب بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما شدد مجلس النواب على ضرورة تغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

الجرائم المضرة بأمن الدولة

وحسب قانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم". أيضا كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.