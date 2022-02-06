الرئيس السيسي يستقبل رئيس جيبوتي بمطار القاهرة.. وقمة مباحثات بالاتحادية غداً

/677736/الرئيس-السيسي-يستقبل-رئيس-جيبوتي-بمطار-القاهرة وقمة-مباحثات-بالاتحادية-غدا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الاحد، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عقب وصوله للقاهرة في زيارة رسمية.

دوت الخليج

ويعقد الرئيسان غدًا في قصر الاتحادية مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك كان الرئيس السيسي قد شارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات

كان حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي، التقى السكرتير التنفيذي لمنظمة الهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد" Workneh Gebeyehu، حيث قام السفير المصري بتسليم السكرتير التنفيذي الخطاب المتضمن تعيينه سفيراً معتمداً لمصر لدى المنظمة.

حرص مصر على التفاعل مع المنظمة

وأكد السكرتير التنفيذي للإيجاد عن تقديره لحرص مصر على التفاعل مع المنظمة، التي تعمل على مواجهة العديد من التحديات في دول المنطقة، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل المشتركة التي تجمع بين مصر وبين دول المنظمة وعلى رأسها عضوية الاتحاد الإفريقي.

من جانبه قدم السفير المصري شكره على الترحيب الذي لاقاه من السكرتير التنفيذي للمنظمة، موضحاً انفتاح مصر على العمل مع أعضاء المنظمة والمشاركة بفاعلية في البحث عن حلول من أجل تحقيق رخاء وازدهار المواطنين الأفارقة في شتى أنحاء القارة.