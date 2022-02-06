/677737/النائبة-غادة-علي-بعد-لقائها-مع-محافظ-الجيزة-زيارتي-العاشرة-للواحات-البحرية-قريبا

كشفت النائبة الدكتورة غادةعلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن تفاصيل لقائها باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن شكاوي وطلبات اهالى الواحات البحرية.

دوت الخليج

الزيارة العاشر لغادة علي بالواحات البحرية

وتوجهت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، بخالص الشكر لمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لدعمه اللامتناهي في اطلاق المهرجان الأول للتمور، الى جانب العديد من الافتتاحات في الواحات البحرية خلال العام الماضي.

وأضافت عضو مجلسالنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، “ الحقيقة كالعادة لا أجد من سيادته الا الاستجابة المطمئنة والسريعة لكل ما هو في صالح الواحات، حيث تم عرض ملفات عدة في مجال التعليم والصحة وتقنين الاراضي والاتفاق على مساحات مشتركة من الحلول سوف اعلنها تباعاً ان شاء الله”.

وأعلنت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، ع زيارتها القادمة للواحات البحرية، موضحة أنها العاشرة من نوعها، لافتا إلى الاستجابة والحماس في تلبية المطالب والايمان والثقة بنواب شباب التنسيقية.