/677739/أرقام-وإحصائيات-تاريخية-قبل-مواجهة-مصر-والسنغال

تنطلق مباراة مصر أمام السنغال اليوم في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة، ضمن الدور النهائي من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوجد مفارقات وأرقام كثيرة بعد تأهل الفريقين للمباراة النهائية، حيث يعد النهائي الثاني على التوالي الذي يتأهل له السنغال، بعدما خسر البطولة الماضية امام الجزائر بنتيجة 1/0.

ويرصد دوت الخليج أرقام وإحصائيات قبل المباراة النهائية المرتقبة بين مصر والسنغال

- النهائى رقم 31 فى تاريخ البطولات الافريقيه (بطولتين بدون مباراة نهائية)

- مصر عادلت رقم غانا بالوصول للنهائى التاسع (بطولة 59 كانت بدون مباراة نهائية)

- فى حالة الفوز مصر تعادل رقم الكاميرون بالفوز بالبطولة خارج أرضها 5 مرات

- 14 فريق فقط سبق لهم التتويج باللقب

- منتخب السنغال هو الوحيد الذي وصل للنهائي مرتين ولم يحرز اللقب ولم يسجل اى هدف في المباراة النهائية

- فريقان فقط فى البطولات الافريقيه سبق لهم الفوز بأول لقب بعد خسارة نهائيين(تونس) و (زامبيا)

وزير الرياضة يساند المنتخب

وطالب أشرف صبحى لاعبي المنتخب الحفاظ على تركيزهم فى مباراة السنغال، والثقة فى قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق الفوز فى المباراة التي يترقبها الجميع والعودة بكأس الامم الافريقية للمرة الثامنة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع منتخب السنغال اليوم الأحد فى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير وحتي 6 فبراير 2022.

مصر والكاميرون

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

أدأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.