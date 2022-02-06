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/677741/النيابة-العامة-تحيل-خمسة-متهمين-للجنايات-فى-قضية-قتل-هايدي-بالشرقية

06:25 م - الأحد 6 فبراير 2022

دوت الخليج

واقعة قتل هايدي بالشرقية

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة ثمانية شهود، منهم والدا الطفلة المجني عليها، وشقيقتها، وبعض أقاربها، وصديقة لها، والذين توصلت التحقيقات معهم إلى نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها، وأن ابنتي الأخيرة تحصلا من اثنين متهمين آخرين على صور خادشة منسوبة للمتوفاة، وهددا والدتها بنشرها لإجبارها على الاعتذار لها فامتثلت لها، ثم فُوجئ أهل المجني عليها بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت المتوفاة بذلك أقدمت على قتل نفسها، وقد ما توصلت تحريات الشرطة إلى ذات الرواية، كما أقامت النيابة العامة الدليل كذلك من إقرارات أربعة من المتهمين، وما انتهى إليه تقرير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بفحص هواتفهم.