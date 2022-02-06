«يارب تكمل فرحتنا».. نجوم الفن يساندون الفراعنة بالدعاء قبل مواجهة السنغال

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يشهد اليوم الأحد، حدث تاريخي في مجال الكرة المصرية، إذ تأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس أمم أفريقيا، ويترقب عدد كبير من الجمهور داخل الوسط الفني وخارجه موعد إنطلاق المباراة التي ستجمع مصر بالسنغال، على أحر من الجمر.

دوت الخليج يرصد دعم نجوم الفن للفراعنة قبل مباراة مصر والسنغال

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، شديدي الحب لكرة القدم، على دعم المنتخب المصري قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، التي من المقرر أن تكون أكثر إثارة وحماس من المبارايات السابقة.

نبيل الحلفاوي في رسالة غامضة للاعبي السنغال

كتب نبيل الحلفاوي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «إخواتنا الأفارقة من لاعبي السنغال.. فيه لعيبة من عندنا هيمثلوكم بعد بكرة مع بطل أمريكا الجنوبية.. ال Fair play ياشباب. وكمان كابتنكم وكابتنا اخوات».

لطيفة التونسية تدعم مصر

وحرصت المطربة التونسية لطيفة، لمساندة المنتخب المصري، والتي تعد لفتة إنسانية عظيمة منها، لتثبت مدى الوحدة الوطنية بين مصر وباقية الدول العربية، فكتبت عبر «تويتر»: «ادعوا لمصر و قولوا امين .. يا رب مصر تفوز النهاردة والكاس يبات في مصر انا ثقتي كبيرة في الابطال ولاد الفراعنة ان شاء الله الكاس لمصر».

مي سليم وعمرو عرفة

ونشرت مى سليم ، صورة لعلم مصر عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ‏دعما للمنتخب الوطني".

بينما كتب عمرو عرفة داعيا للمنتخب بالانتصار: « يا رب تكمل فرحتنا و النصر لمصر».

علا رشدي و

ودعمت علا رشدي منتخب مصر بنشر صورة لأولادها وهم يرتدون تيشرت منتخب مصر، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة: المشجعين الصغار، مصر.

في حين نشر عمر الشناوي صورة له مع عائلته، وعلق عليها: «جاهزين يامصرين».

مباراة مصر والسنغال

الجدير بالذكر، أنه تنطلق مباراة مصر أمام السنغال اليوم في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة، ضمن الدور النهائي من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكان قد حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.