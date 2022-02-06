المفتى: الشخصية المصرية تتسم بالطيبة والعلم والتدين

وَأضاف علام، فى ندوته معرض القاهرة الدولى للكتاب، أننا نحتاج أن نحافظ على الهوية المصرية لأن صمام الأمان هو فى الحفاظ على الهوية المصرية، والأمم لا تتقدم إلا بالحفاظ على هويتها، وقد تعلمنا أن الهوية حقيقة الشىء التى تميزه أو تميز شخصيته عن غيره فمن الضرورى ونحن نبحث هذا المعنى أن نغوص فى الجذور والحقب التاريخية المختلفة حتى نعرف ما هى الحقيقة التى ميزت الشعب المصرى عن سائر الشعوب.
وأوضح مفتى الجمهورية، أن قضية الهوية والتمسك بها لا تعنى الانغلاق على النفس، بل يجب أن ننفتح على الآخر مع الانضباط، مشيرا إلى أن الإنسان المصرى اعتمد على مقومات الهوية منها العلم والإعمار والبناء، وإذا نظرنا إلى تاريخ مصر نجد أن حضارة الاهرامات والانشاءات المصرية القديمة التى حيرت العالم تقول ذلك بوضوح.
وفى الجانب القانونى والتشريعى لفت فضيلته إلى أنه فى العصور الماضية نجد أن كل التنظيمات القانونية الموجودة حديثا لها نظيرها عند الفراعنة، وهو ما سطره الدكتور أحمد صدقى بعنوان القانون الجنائى عن الفراعنة، فنحن أمام شخصية مصرية متشحة بزى العلم منذ القدم.
من جانبه قال الإعلامى حمدى رزق الذى أدار الندوة أن هناك محاولات دائبة لاستلاب الريادة الدينية المصرية واختطاف الخطاب الدينى المعتدل واستيراد خطاب مهجن لا يتوافق مع مجتمعاتنا.
وأضاف أن فضيلة المفتى كان له دور كبير فى التأسيس لفقه الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الإفتائى، وهو أمر مهم تجزيره فى التربة المصرية لمواجهة ما تحاول به جماعات لجرف التيار الدينى المعتدل إلى سياقات أخرى.
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