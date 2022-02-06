«المجد الباطل» فى عظة الأحد على قناة ON

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، صباح اليوم الأحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وجاءت العظة من إنجيل قداس اليوم الذى يوافق الأحد الرابع من شهر طوبة، والذى قُرِّر لهذا العام أن تُقرأ فيه قراءات الأحد الأول من أمشير والوارد فى الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا. وتناول الأنبا أنجيلوس العلاقة بين محتوى فصل الإنجيل وقضية هامة وهى المجد الباطل الذى قد يهدد الخدام ذوى الخدمات المثمرة. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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