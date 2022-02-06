قمة مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتى بقصر الاتحادية غدًا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بمطار القاهرة الدولى، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر، حيث سيعقد الرئيسان غداً في قصر الاتحادية مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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