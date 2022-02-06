ابو الغيط يرحب بقرار قمة الاتحاد الافريقي تجميد قرار منح اسرائيل...



رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الذي اتخذته القمة الافريقية المنعقدة اليوم ٦ فبراير الجاري في اديس ابابا وذلك بتجميد عضوية اسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الافريقي، عقب انضمامها في اغسطس ٢٠٢١ للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

واوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن قرار تجميد عضوية اسرائيل لدى الاتحاد الافريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الافريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، وكان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة اسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كان قد أدان في ٩ سبتمبر ٢٠٢١ بالاجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير اسرائيل لدى اثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.